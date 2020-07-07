Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, которым предлагается увеличить с 1 до 5 миллионов рублей сумму вкладов, с доходов которых будет взиматься налог, начиная с 2021 года, следует из проекта заключения комиссии.

Парламентарии внесли изменения в закон, которым устанавливается взимание НДФЛ с доходов граждан по вкладам и облигациям. Налог в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 миллион рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Новый порядок заработает начиная с 2021 года.

Законопроектом предлагается увеличить сумму, используемую для расчета размера процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, исключаемых при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, с одного миллиона до пяти миллионов рублей.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте заключения правительства, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе поясняется, что реализация предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.