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Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, которым предлагается увеличить с 1 до 5 миллионов рублей сумму... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:51
ярослав нилов
игорь лебедев (игорь жириновский)
лдпр
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ярослав нилов, игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, экономика

Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ

08:51 07.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, которым предлагается увеличить с 1 до 5 миллионов рублей сумму вкладов, с доходов которых будет взиматься налог, начиная с 2021 года, следует из проекта заключения комиссии.
Законопроект разработан вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, главой комитета ГД по труду и соцполитике Ярославом Ниловым и депутатом Дмитрием Свищевым.
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Парламентарии внесли изменения в закон, которым устанавливается взимание НДФЛ с доходов граждан по вкладам и облигациям. Налог в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 миллион рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Новый порядок заработает начиная с 2021 года.
Законопроектом предлагается увеличить сумму, используемую для расчета размера процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, исключаемых при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, с одного миллиона до пяти миллионов рублей.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте заключения правительства, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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В документе поясняется, что реализация предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.
"При этом следует учитывать, что изменение порядка налогообложения доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, предусмотренное Федеральным законом, реализовано в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от предусмотренного Федеральным законом снижения тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 30% до 15% с выплат физическим лицам, превышающих минимальный размер оплаты труда", - говорится в документе.
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Ярослав НиловИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)ЛДПРЭкономика
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