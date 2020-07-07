https://ria.ru/20200707/1573987993.html
Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
Адвокат Эльман Пашаев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что Михаил Ефремов подавлен и чувствует себя плохо. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:51
2020-07-07T09:09
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573850779.html
https://ria.ru/20200703/1573876317.html
dmishor2666
Ну так и знал,что этого пьяницу и и убийцу будут отмазывать всеми средствами.
13
Naum Vygodsky
У меня по небритой щеке скупая слезинка скатилась.
10
9
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, собеседник , москва, происшествия
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Адвокат Эльман Пашаев
в интервью изданию "Собеседник
" рассказал, что Михаил Ефремов
подавлен и чувствует себя плохо.
"Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит", — поделился юрист.
По его мнению, Ефремов так и не отошел от шока.
Как объяснил Пашаев, он запретил актеру смотреть новости и ток-шоу, так как тот может увидеть семью погибшего и его самочувствие ухудшится. Пашаев также подчеркнул, что Ефремов "вообще ни о каких новостях не знает" и смотрит только спортивный телеканал и "Культуру".
ДТП с участием актера
Михаил Ефремов вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве
выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Позднее пострадавший скончался в больнице.
Экспертиза установила, что актер был пьян. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом. Артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал им помочь.
Накануне стало известно, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела против артиста
. Позднее адвокат Ефремова заявил, что тот не считает себя виновником аварии.Также он сказал, что собрал достаточное количество доказательств невиновности актера в смертельном ДТП.