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Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
Адвокат Эльман Пашаев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что Михаил Ефремов подавлен и чувствует себя плохо. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:09
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
собеседник
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573876317.html
Ну так и знал,что этого пьяницу и и убийцу будут отмазывать всеми средствами.
13
У меня по небритой щеке скупая слезинка скатилась.
10
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, собеседник , москва, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера

08:51 07.07.2020 (обновлено: 09:09 07.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что Михаил Ефремов подавлен и чувствует себя плохо.
"Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит", — поделился юрист.
По его мнению, Ефремов так и не отошел от шока.
Как объяснил Пашаев, он запретил актеру смотреть новости и ток-шоу, так как тот может увидеть семью погибшего и его самочувствие ухудшится. Пашаев также подчеркнул, что Ефремов "вообще ни о каких новостях не знает" и смотрит только спортивный телеканал и "Культуру".
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ДТП с участием актера

Михаил Ефремов вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее пострадавший скончался в больнице.
Экспертиза установила, что актер был пьян. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом. Артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал им помочь.
Накануне стало известно, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела против артиста. Позднее адвокат Ефремова заявил, что тот не считает себя виновником аварии.Также он сказал, что собрал достаточное количество доказательств невиновности актера в смертельном ДТП.
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52222736
Обсудить 9
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовСобеседникМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну так и знал,что этого пьяницу и и убийцу будут отмазывать всеми средствами.
7 июля, 08:56
ddmishor2666
1200001
У меня по небритой щеке скупая слезинка скатилась.
7 июля, 08:54
Naum Vygodsky
550000
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