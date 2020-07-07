Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

"Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит", — поделился юрист.

По его мнению, Ефремов так и не отошел от шока.

Как объяснил Пашаев, он запретил актеру смотреть новости и ток-шоу, так как тот может увидеть семью погибшего и его самочувствие ухудшится. Пашаев также подчеркнул, что Ефремов "вообще ни о каких новостях не знает" и смотрит только спортивный телеканал и "Культуру".

ДТП с участием актера

Михаил Ефремов вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее пострадавший скончался в больнице.

Экспертиза установила, что актер был пьян. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом. Артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал им помочь.