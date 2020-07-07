Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Оказавшуюся в сложном финансовом положении семью россиян из Оказавшуюся в сложном финансовом положении семью россиян из Харбина включили в гуманитарный список, и они на безвозмездной основе вылетели в Москву из Шанхая, рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

Ранее в социальных сетях распространилось обращение гражданина России Михаил Михиенкова, проживающего в Харбине, который сообщил, что вместе с женой и двумя малолетними детьми не смог вылететь эвакуационным рейсом Чэнду - Санкт-Петербург авиакомпании Sichuan Airlines 30 июня, хотя они на него зарегистрировались на официальном сайте госуслуг. Семья вылетела в Чэнду, однако на стойке регистрации представители авиакомпании сообщили, что на рейс Чэнду – Санкт-Петербург запрещено продавать билеты, а на борт самолёта – пускать пассажиров. По словам мужчины, в итоге вся семья не смогла улететь в Россию и осталась без средств к существованию и места жительства.

Представитель посольства подтвердил, что мужчине пришло сообщение от госуслуг, что рейс состоится по расписанию, и он вылетел из Харбина в Чэнду. Когда в посольстве узнали, что этот рейс не состоится, дипломаты попытались связаться с ним, но не дозвонились. По словам мужчины, он в это время находился в самолете.

"Им посольство звонило, не дозвонилось, а когда дозвонилось, они уже были в Чэнду, где им сказали, что на рейс не будет осуществляться посадка пассажиров. Семья оказалась в тяжелой гуманитарной ситуации, в результате они были по инициативе посольства включены в гуманитарный список, он называется реестр эвакуированных граждан, по которому возвращение на родину осуществляется на безвозмездной основе. Им не надо покупать билеты, они попадают в этот гуманитарный список и вылетают бесплатно следующим рейсом", - рассказал Егоров.

Представитель российской дипсимии в Пекине подтвердил, что семью включили в список, и 4 июля она вылетела из Шанхая из Москву рейсом "Аэрофлота".

"Мы его включили в список, и он этим рейсом улетел с семьей, все вместе", - сообщил Егоров.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.