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Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
Оказавшуюся в сложном финансовом положении семью россиян из Харбина включили в гуманитарный список, и они на безвозмездной основе вылетели в Москву из Шанхая,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:00
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, харбин, китай, шереметьево (аэропорт), в мире

Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину

08:47 07.07.2020 (обновлено: 09:00 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Оказавшуюся в сложном финансовом положении семью россиян из Харбина включили в гуманитарный список, и они на безвозмездной основе вылетели в Москву из Шанхая, рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
Ранее в социальных сетях распространилось обращение гражданина России Михаил Михиенкова, проживающего в Харбине, который сообщил, что вместе с женой и двумя малолетними детьми не смог вылететь эвакуационным рейсом Чэнду - Санкт-Петербург авиакомпании Sichuan Airlines 30 июня, хотя они на него зарегистрировались на официальном сайте госуслуг. Семья вылетела в Чэнду, однако на стойке регистрации представители авиакомпании сообщили, что на рейс Чэнду – Санкт-Петербург запрещено продавать билеты, а на борт самолёта – пускать пассажиров. По словам мужчины, в итоге вся семья не смогла улететь в Россию и осталась без средств к существованию и места жительства.
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Представитель посольства подтвердил, что мужчине пришло сообщение от госуслуг, что рейс состоится по расписанию, и он вылетел из Харбина в Чэнду. Когда в посольстве узнали, что этот рейс не состоится, дипломаты попытались связаться с ним, но не дозвонились. По словам мужчины, он в это время находился в самолете.
"Им посольство звонило, не дозвонилось, а когда дозвонилось, они уже были в Чэнду, где им сказали, что на рейс не будет осуществляться посадка пассажиров. Семья оказалась в тяжелой гуманитарной ситуации, в результате они были по инициативе посольства включены в гуманитарный список, он называется реестр эвакуированных граждан, по которому возвращение на родину осуществляется на безвозмездной основе. Им не надо покупать билеты, они попадают в этот гуманитарный список и вылетают бесплатно следующим рейсом", - рассказал Егоров.
Представитель российской дипсимии в Пекине подтвердил, что семью включили в список, и 4 июля она вылетела из Шанхая из Москву рейсом "Аэрофлота".
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"Мы его включили в список, и он этим рейсом улетел с семьей, все вместе", - сообщил Егоров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваХарбинКитайШереметьево (аэропорт)В мире
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