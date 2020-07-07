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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Сто тринадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщает во вторник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек

08:35 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Сто тринадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6724 случая инфицирования СOVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 397 детей. 4300 пациентов выписаны с выздоровлением (+155 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
"В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.
Новосибирск
Вчера, 06:43Распространение нового коронавируса
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В детскую больницу №3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2481. В больницы районов области госпитализированы 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 229 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 937 жителей региона, 27 тысяч человек сняты с меднаблюдения.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 15:57Сказано в эфире
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНовосибирскНовосибирская область
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