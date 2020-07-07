В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Сто тринадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6724 случая инфицирования СOVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 397 детей. 4300 пациентов выписаны с выздоровлением (+155 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
"В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2481. В больницы районов области госпитализированы 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 229 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 937 жителей региона, 27 тысяч человек сняты с меднаблюдения.
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