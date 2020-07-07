В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек

"По данным оперативного штаба, на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6724 случая инфицирования СOVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 397 детей. 4300 пациентов выписаны с выздоровлением (+155 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.