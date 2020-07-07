Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россиянам, данные которых в результате утечек оказались в сети, нужно как можно быстрее связаться с банком для перевыпуска карт и сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах, рассказал в интервью РИА Новости глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Что делать, если у вас есть подозрения, что ваши данные скомпрометированы? В случае масштабных утечек персональной информации клиентов банк, как правило, принимает решение о перевыпуске карт. Вам также необходимо будет сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах", - советует он.
"Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника. Если у вас со счета уже пропали деньги - обращайтесь в банк и в ближайшее отделение полиции с заявлением о совершении преступления", - добавил глава Group-IB.
"Если ваши данные уже утекли - считайте, что они остались там навсегда, даже если их удалили из форумов, табличек и так далее", - отметил он.
В середине июня основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян рассказал РИА Новости, что с начала 2020 года общее число зафиксированных в России утечек выросло на 20% в годовом выражении, а за апрель-май - на 100% по сравнению с февралем-мартом. При этом виновниками большинства инцидентов оказались сотрудники компаний, не привыкшие к удаленной работе с корпоративными ресурсами, говорил он.