Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть

"Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника. Если у вас со счета уже пропали деньги - обращайтесь в банк и в ближайшее отделение полиции с заявлением о совершении преступления", - добавил глава Group-IB.