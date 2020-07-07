https://ria.ru/20200707/1573987549.html
В Югре загорелась подстанция
Пожар с разливом трансформаторного масла произошел на подстанции в Сургутском районе ХМАО, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:32
2020-07-07T08:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский ао
сургутский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://ria.ru/20200705/1573918756.html
https://ria.ru/20200704/1573884546.html
ханты-мансийский ао
сургутский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cca77a415f04385900d45a48b3674930.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_691cc750ef6a4b54fd2dea7ec86c5c3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский ао, сургутский район, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл - РИА Новости.
Пожар с разливом трансформаторного масла произошел на подстанции в Сургутском районе
ХМАО, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании на технологической трансформаторной подстанции в Сургутском районе поступила в экстренные службы около 7.30 (5.30 мск).
"Первые отделения, обеспечивающие охрану объекта в одном километре от места происшествия, прибыли через две минуты. Горела подстанция и разлившееся трансформаторное масло", - говорится в сообщении.
Пожарным не удалось оперативно приступить к ликвидации возгорания, так как силовая установка была под высоким напряжением. Обесточить подстанцию аварийная бригада электросетей смогла через 40 минут. После этого пламя с установки пожарные сбили довольно быстро, но продолжало гореть разлившееся масло, пояснили в МЧС. Ликвидировать очаг возгорания помогла пенная атака.
"В 9.07 (7.07 мск) всем подразделениям прозвучала команда "отбой", огонь был потушен. По предварительной информации, от огня никто из людей не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно данным МЧС, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, причину происшествия устанавливают органы дознания. Электроснабжение переключено на резервную линию без перебоев подачи для потребителей, добавили в пресс-службе.