В Югре загорелась подстанция

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл - РИА Новости. Пожар с разливом трансформаторного масла произошел на подстанции в Пожар с разливом трансформаторного масла произошел на подстанции в Сургутском районе ХМАО, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании на технологической трансформаторной подстанции в Сургутском районе поступила в экстренные службы около 7.30 (5.30 мск).

"Первые отделения, обеспечивающие охрану объекта в одном километре от места происшествия, прибыли через две минуты. Горела подстанция и разлившееся трансформаторное масло", - говорится в сообщении.

Пожарным не удалось оперативно приступить к ликвидации возгорания, так как силовая установка была под высоким напряжением. Обесточить подстанцию аварийная бригада электросетей смогла через 40 минут. После этого пламя с установки пожарные сбили довольно быстро, но продолжало гореть разлившееся масло, пояснили в МЧС. Ликвидировать очаг возгорания помогла пенная атака.

"В 9.07 (7.07 мск) всем подразделениям прозвучала команда "отбой", огонь был потушен. По предварительной информации, от огня никто из людей не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.