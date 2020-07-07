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В Югре загорелась подстанция
Пожар с разливом трансформаторного масла произошел на подстанции в Сургутском районе ХМАО, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский ао
сургутский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский ао, сургутский район, происшествия

В Югре загорелась подстанция

08:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл - РИА Новости. Пожар с разливом трансформаторного масла произошел на подстанции в Сургутском районе ХМАО, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании на технологической трансформаторной подстанции в Сургутском районе поступила в экстренные службы около 7.30 (5.30 мск).
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"Первые отделения, обеспечивающие охрану объекта в одном километре от места происшествия, прибыли через две минуты. Горела подстанция и разлившееся трансформаторное масло", - говорится в сообщении.
Пожарным не удалось оперативно приступить к ликвидации возгорания, так как силовая установка была под высоким напряжением. Обесточить подстанцию аварийная бригада электросетей смогла через 40 минут. После этого пламя с установки пожарные сбили довольно быстро, но продолжало гореть разлившееся масло, пояснили в МЧС. Ликвидировать очаг возгорания помогла пенная атака.
"В 9.07 (7.07 мск) всем подразделениям прозвучала команда "отбой", огонь был потушен. По предварительной информации, от огня никто из людей не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно данным МЧС, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, причину происшествия устанавливают органы дознания. Электроснабжение переключено на резервную линию без перебоев подачи для потребителей, добавили в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ханты-Мансийский АОСургутский районПроисшествия
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