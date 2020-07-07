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Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Госсекретарь Майк Помпео рассказал в интервью телеканалу Fox News, что американские власти рассматривают возможность блокировки китайского приложения TikTok на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:30
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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wechat, майк помпео, китай, индия, сша, в мире

Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США

08:29 07.07.2020 (обновлено: 09:30 07.07.2020)
2089
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео рассказал в интервью телеканалу Fox News, что американские власти рассматривают возможность блокировки китайского приложения TikTok на своей территории.

"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это <…> Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо", — так он ответил на вопрос телеведущей о том, не последуют ли Штаты примеру Индии, которая уже запретила TikTok.

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Ведущая также спросила у Помпео, рекомендовал бы он устанавливать TikTok, на что госсекретарь ответил, что советует использовать это приложение только тем, кто хочет, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".
В конце июня Индия запретила 59 китайских приложений, в том числе соцсеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. Как утверждают индийские власти, эти программы наносят вред суверенитету и целостности государства, национальной обороноспособности и безопасности.
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. С момента выпуска в 2018 году оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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WeChatМайк ПомпеоКитайИндияСШАВ мире
Популярные комментарии
Омерзительная цензура, говорит о том, что США отгораживаются железным зановесом от мира. Ужасный акт подавления свод, право на коммуникацию, сободу обмена мнениями и идеями.
7 июля, 08:38
Josef Cibulka
530025
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