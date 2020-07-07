Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США

"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это <…> Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо", — так он ответил на вопрос телеведущей о том, не последуют ли Штаты примеру Индии, которая уже запретила TikTok.