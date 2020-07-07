Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео рассказал в интервью телеканалу Fox News, что американские власти рассматривают возможность блокировки китайского приложения TikTok на своей территории.
"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это <…> Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо", — так он ответил на вопрос телеведущей о том, не последуют ли Штаты примеру Индии, которая уже запретила TikTok.
Ведущая также спросила у Помпео, рекомендовал бы он устанавливать TikTok, на что госсекретарь ответил, что советует использовать это приложение только тем, кто хочет, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. С момента выпуска в 2018 году оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.