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В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:17
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:213:3056:1931_1400x0_80_0_0_333615d9438994d6003dc96076c9a6e6.jpg
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков

08:17 07.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 6 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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