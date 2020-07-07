Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять тёплый сектор циклона. Во второй половине дня начнёт сказываться влияние атмосферного фронта, приближающегося с запада. При таких условиях в столице переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В западной половине региона местами возможен град. Максимальная температура в мегаполисе составит +30-32 градуса, по области +27-32", - сообщил Леус.