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Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов
Кратковременные дожди с грозой и градом ожидаются в Москве во второй половине дня, столбики термометров поднимутся до +32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:14
михаил леус
погода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов

08:14 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозой и градом ожидаются в Москве во второй половине дня, столбики термометров поднимутся до +32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять тёплый сектор циклона. Во второй половине дня начнёт сказываться влияние атмосферного фронта, приближающегося с запада. При таких условиях в столице переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В западной половине региона местами возможен град. Максимальная температура в мегаполисе составит +30-32 градуса, по области +27-32", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 739 миллиметров ртутного столба.
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