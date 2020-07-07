Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозой и градом ожидаются в Москве во второй половине дня, столбики термометров поднимутся до +32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять тёплый сектор циклона. Во второй половине дня начнёт сказываться влияние атмосферного фронта, приближающегося с запада. При таких условиях в столице переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В западной половине региона местами возможен град. Максимальная температура в мегаполисе составит +30-32 градуса, по области +27-32", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 739 миллиметров ртутного столба.