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В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Эвакуация рекомендована для 1,28 миллиона человек в четырех префектурах на юго-западе Японии из-за непогоды, сообщил телеканал NHK на основе сборных данных с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:10
хонсю (остров)
нагасаки (город)
япония
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хонсю (остров), нагасаки (город), япония, в мире

В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию

08:10 07.07.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Эвакуация рекомендована для 1,28 миллиона человек в четырех префектурах на юго-западе Японии из-за непогоды, сообщил телеканал NHK на основе сборных данных с мест.
Эвакуация объявлена в префектурах Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Оита.
Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.
Последствия ливней и паводков на юге Японии
06:29
В Японии из-за ливней погибли 52 человека
На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия. В юго-западных районах приостанавливают работу автоконцерны, банки и другие компании.
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Хонсю (остров)Нагасаки (город)ЯпонияВ мире
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