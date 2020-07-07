В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Три сотрудника полиции из Три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса, сообщает пресс-служба управления СК по Бурятии.

"В Октябрьском районе по подозрению в совершении ряда преступлений задержаны три сотрудника местного отдела полиции. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУСК России по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, связанные с применением недозволенных методов дознания", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 4 июля "сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения".

Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия и занимаются сбором доказательственной базы. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе республиканского управления МВД сообщили, что сотрудники временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесут наказание в соответствии с законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в релизе.

В ведомстве сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в кражах и грабежах, который рассказал, где может находиться похищенное. При проверке они обнаружили неизвестного подростка на месте, тот выпрыгнул со второго этажа и был задержан. После проверки его отпустили, и он самостоятельно ушел из полиции. Вечером 4 июля в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации подростка. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции.