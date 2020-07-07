Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573987162.html
В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе
Три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса, сообщает пресс-служба управления СК по Бурятии. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:29
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1400x0_80_0_0_9ac3aa4680d0264a491a1d29ca17d60d.jpg
https://ria.ru/20200211/1564534540.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572616973.html
улан-удэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1400x0_80_0_0_9ac3aa4680d0264a491a1d29ca17d60d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_143:0:2872:2047_1400x0_80_0_0_42053a147d31ba91c755c771757f1eb9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_484:0:2531:2047_1400x0_80_0_0_989dc53f1af9b3af6e3a0437d8627542.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия

В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе

08:09 07.07.2020 (обновлено: 09:29 07.07.2020)
479
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса, сообщает пресс-служба управления СК по Бурятии.
"В Октябрьском районе по подозрению в совершении ряда преступлений задержаны три сотрудника местного отдела полиции. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУСК России по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, связанные с применением недозволенных методов дознания", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 4 июля "сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения".
Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия и занимаются сбором доказательственной базы. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Статуэтка богини правосудия Фемиды
11 февраля, 11:29
В Петербурге два избивших подростка экс-полицейских получили сроки
В пресс-службе республиканского управления МВД сообщили, что сотрудники временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.
"В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесут наказание в соответствии с законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в релизе.
В ведомстве сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в кражах и грабежах, который рассказал, где может находиться похищенное. При проверке они обнаружили неизвестного подростка на месте, тот выпрыгнул со второго этажа и был задержан. После проверки его отпустили, и он самостоятельно ушел из полиции. Вечером 4 июля в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации подростка. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции.
Также в ведомстве сообщили о начале проверки подразделением собственной безопасности управления МВД и управления по Улан-Удэ.
Машина скорой медицинской помощи в Твери
8 июня, 11:39
Подростки избили мальчика в Петербурге, ребенок в больнице
302031
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
Рекомендуем
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
АВЦ запустила конкурс лучших смен детских лагерей по добровольчеству
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Лошадь
В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь
Вид на здание Дома правительства РФ
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов
Индия
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая
Матрас
Роскачество проверило матрасы
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Пожарный
В Югре загорелась подстанция
Последствия ливней и паводков в Японии
Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту
09:37В Узбекистане число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Лента новостейМолния