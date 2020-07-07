Роскачество проверило матрасы

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Роскачество провело через два года повторное исследование матрасов, итоги которого показали улучшение качества этой продукции, хотя не обошлось и без недочетов, говорится в сообщении организации.
В проверку вошли изделия семи наиболее популярных торговых марок: пять двусторонних моделей и две - односторонние. Исследование, в частности, проводилось по содержанию небезопасных веществ (формальдегид, цианистый водород, спирты, токсины), комфорту (толщина слоёв и количество пружин, деформация мягких элементов), на долговечность и усадку.
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"Повторное исследование Роскачества показало положительные результаты: мы видим, что все проверенные изделия безопасны, а производитель одной из торговых марок улучшил свои результаты и теперь может претендовать на получение российского Знака качества", - цитирует пресс-служба организации статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Согласно результатам испытаний, все матрасы не токсичны и безопасны, не выделяют вредных летучих компонентов химических веществ, не являются легковоспламеняемыми, спать на большинстве из них будет комфортно и удобно. Испытание на долговечность мягкого элемента и на стойкость истирания ткани прошли матрасы всех торговых марок, они также показали устойчивость окраски обивочного материала к трению.
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Все исследованные матрасы "дотянулись" до опережающего стандарта Роскачества в части толщины дополнительного настилочного слоя (не менее 3 миллиметров), а двусторонние - по общей толщине настилочного слоя (не менее 30 миллиметров с каждой стороны). Вся продукция соответствует требованиям опережающего стандарта по количеству пружин на один квадратный метр, а также требованиям к пружинам, которые при эксплуатации не должны издавать звук - скрипеть.
Между тем, испытания на мягкость, определяющиеся требованиями техрегламента "О безопасности мебельной продукции", прошли пять матрасов, а в процессе эксплуатации ткань матраса не растянется только у двух из семи товаров, отмечается в сообщении. Еще два изделия не прошли испытание на мягкость. Кроме того, качество продукции одного производителя ухудшилось.
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