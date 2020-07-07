https://ria.ru/20200707/1573987030.html
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Более 500 детских оздоровительных лагерей могут начать работу в Приморье с 15 июля, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:04
2020-07-07T08:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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черниговский район, кировский район, спасский район
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Более 500 детских оздоровительных лагерей могут начать работу в Приморье с 15 июля, сообщает правительство региона.
Детские лагеря примут детей только в случае снятия соответствующих ограничительных мер, к работе смогут приступить только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.
"С 15 июля в крае готовы приступить к работе 542 организации, в которых смогут отдохнуть до 23 тысяч детей", – цитируются в сообщении слова министра образования Приморья Натальи Бондаренко. Власти отмечают, что в качестве обсерватора в настоящий момент используется база отдыха "Морской берег" в Артеме.
В 2020 году в рамках организации летней оздоровительной кампании детей, в краевом бюджете впервые предусмотрены средства на капитальный ремонт учреждений, находящихся в собственности муниципалитетов. В планах привести в порядок лагеря "Юный рыбак" в Лазовском муниципальном округе, "Мечта" в Кировском районе
, "Горный" и "Родник здоровья" в Спасском районе
, "Надежда" в Уссурийском городском округе, а также "Родник" в Черниговском районе
. Общая стоимость ремонтных работ более 21 миллиона рублей.
Также в краевом бюджете предусмотрено 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4 922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 30 миллионов рублей – для 1300 ребят, среди которых те, кому нужно психолого-педагогическое или другое спецсопровождение.