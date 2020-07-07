В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля

Детские лагеря примут детей только в случае снятия соответствующих ограничительных мер, к работе смогут приступить только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.

"С 15 июля в крае готовы приступить к работе 542 организации, в которых смогут отдохнуть до 23 тысяч детей", – цитируются в сообщении слова министра образования Приморья Натальи Бондаренко. Власти отмечают, что в качестве обсерватора в настоящий момент используется база отдыха "Морской берег" в Артеме.

В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря

В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря

Также в краевом бюджете предусмотрено 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4 922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 30 миллионов рублей – для 1300 ребят, среди которых те, кому нужно психолого-педагогическое или другое спецсопровождение.