Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573986996.html
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Власти индийского штата Джамму и Кашмир планируют в скором времени открыть его для туризма, сообщил главный секретарь штата Рохит Кансал. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джамму и кашмир
воз
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148733/48/1487334817_0:264:5000:3077_1400x0_80_0_0_feccdc8f05563d22ff51f39c737cc5ea.jpg
https://ria.ru/20200703/1573850208.html
https://ria.ru/20200703/1573847803.html
джамму и кашмир
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148733/48/1487334817_0:264:5000:3077_1400x0_80_0_0_feccdc8f05563d22ff51f39c737cc5ea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148733/48/1487334817_274:0:4726:3339_1400x0_80_0_0_8d5ae2bd76af69ddbc9331bf34bd414c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148733/48/1487334817_831:0:4170:3339_1400x0_80_0_0_0c616d80ca6fe71a1084b7a7a9ab48ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, джамму и кашмир, воз, индия, в мире

Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма

08:03 07.07.2020
199
© Fotolia / byheavenИндия
Индия
© Fotolia / byheaven
Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Власти индийского штата Джамму и Кашмир планируют в скором времени открыть его для туризма, сообщил главный секретарь штата Рохит Кансал.
"Джамму и Кашмир скоро снова откроется для туризма. Правительство в ближайшее время выпустит подробные руководства и стандартные операционные процедуры. Вице-губернатор дал указания на встрече высокого уровня в Сринагаре", - написал он в Twitter.
Медицинская сестра готовит шприц
3 июля, 14:09Распространение нового коронавируса
Вторая фирма в Индии начала испытание вакцины против коронавируса
Индустрия туризма серьезно пострадала из-за блокировки на фоне распространения коронавируса в штате. По приблизительной оценке Кашмирского экономического альянса, потери в этой сфере за время режима изоляции, объявленного для нераспространения коронавируса, составили более 108 миллионов долларов.
Решение властей штата о возобновлении туризма принято в то время, когда в Джамму-Кашмире наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, по последним данным тут выявлено 8 675 случаев заражения. На прошлой неделе девять из 10 районов Кашмирской долины были классифицированы как "красные" зоны - места, где выявлено большое число случаев распространения COVID-19.
Пассажирский самолет в небе
3 июля, 13:33Распространение нового коронавируса
Индия продлила запрет на международные пассажирские полеты
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 719 тысяч, лечение проходят более 259 тысяч человек, более 20 тысяч скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джамму и КашмирВОЗИндияВ мире
Рекомендуем
АВЦ запустила конкурс лучших смен детских лагерей по добровольчеству
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи
Последствия ливней и паводков в Японии
Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Анализ на коронавирус
Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов
Сотрудник полиции
В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе
Лошадь
В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая
Лесной пожар
В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Лента новостейМолния