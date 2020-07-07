https://ria.ru/20200707/1573986996.html
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Власти индийского штата Джамму и Кашмир планируют в скором времени открыть его для туризма, сообщил главный секретарь штата Рохит Кансал. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:03
2020-07-07T08:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джамму и кашмир
воз
индия
в мире
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джамму и кашмир
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, джамму и кашмир, воз, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости.
Власти индийского штата Джамму и Кашмир
планируют в скором времени открыть его для туризма, сообщил главный секретарь штата Рохит Кансал.
"Джамму и Кашмир скоро снова откроется для туризма. Правительство в ближайшее время выпустит подробные руководства и стандартные операционные процедуры. Вице-губернатор дал указания на встрече высокого уровня в Сринагаре", - написал он в Twitter.
Индустрия туризма серьезно пострадала из-за блокировки на фоне распространения коронавируса в штате. По приблизительной оценке Кашмирского экономического альянса, потери в этой сфере за время режима изоляции, объявленного для нераспространения коронавируса, составили более 108 миллионов долларов.
Решение властей штата о возобновлении туризма принято в то время, когда в Джамму-Кашмире наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, по последним данным тут выявлено 8 675 случаев заражения. На прошлой неделе девять из 10 районов Кашмирской долины были классифицированы как "красные" зоны - места, где выявлено большое число случаев распространения COVID-19.
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 719 тысяч, лечение проходят более 259 тысяч человек, более 20 тысяч скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф