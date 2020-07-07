Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом

КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина и нескольких сотрудников ведомства обнаружен коронавирус. Поскольку сотрудники Минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19. Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства и троих сотрудников Минздрава региона", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседница агентства отметила, что на данный момент все служащие, у кого обнаружен COVID-19, находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Также выявлен круг контактных лиц, все они отправлены на домашнюю изоляцию.

"Коронавирус, к сожалению, распространен по всему региону. Случаи заболевания продолжают регистрироваться. Призываю всех кузбассовцев соблюдать меры профилактики, носить маски, не забывать мыть и обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию, поскольку коронавирусная инфекция обладает высокой степенью инфицирования", – цитирует пресс-служба главу регионального минздрава Михаила Малина.

По словам Малина, у здравоохранения региона есть необходимые ресурсы для лечения пациентов с COVID-19. В Кузбассе в настоящий момент развернуто 2430 коек в 19 медорганизациях. Если потребует эпидемиологическая ситуация, то коечный фонд будет увеличен.

"Медицинские работники Кузбасса ежедневно сталкиваются с риском заражения новой коронавирусной инфекцией, трудятся в непростых условиях и готовы жертвовать собой ради спасения других. Спасибо врачам, медицинским сестрам и всем работникам здравоохранения области за самоотверженность и высокую ответственность в борьбе с распространением COVID-19",– приводит пресс-служба слова заболевшего министра.

Подчеркивается, что минздрав Кузбасса работает в штатном режиме – часть сотрудников удаленно, часть, не контактировавшая с заболевшими, – на своих рабочих местах.

По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 2134 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 953 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8119 человек.