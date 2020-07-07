Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573986933.html
Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ca770014177b16d42346ac457ffea30a.jpg
https://ria.ru/20200707/1573986441.html
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ca770014177b16d42346ac457ffea30a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a1ae7f426fe8466e973be128d866d578.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:430:1618:2048_1400x0_80_0_0_b0a1084c76e99b7065ca36a34d4bb430.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, кемеровская область

Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом

07:58 07.07.2020
728
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Анализ на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина и нескольких сотрудников ведомства обнаружен коронавирус. Поскольку сотрудники Минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19. Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства и троих сотрудников Минздрава региона", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства отметила, что на данный момент все служащие, у кого обнаружен COVID-19, находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Также выявлен круг контактных лиц, все они отправлены на домашнюю изоляцию.
"Коронавирус, к сожалению, распространен по всему региону. Случаи заболевания продолжают регистрироваться. Призываю всех кузбассовцев соблюдать меры профилактики, носить маски, не забывать мыть и обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию, поскольку коронавирусная инфекция обладает высокой степенью инфицирования", – цитирует пресс-служба главу регионального минздрава Михаила Малина.
По словам Малина, у здравоохранения региона есть необходимые ресурсы для лечения пациентов с COVID-19. В Кузбассе в настоящий момент развернуто 2430 коек в 19 медорганизациях. Если потребует эпидемиологическая ситуация, то коечный фонд будет увеличен.
Анализ
07:29Распространение нового коронавируса
В Кузбассе за сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19
"Медицинские работники Кузбасса ежедневно сталкиваются с риском заражения новой коронавирусной инфекцией, трудятся в непростых условиях и готовы жертвовать собой ради спасения других. Спасибо врачам, медицинским сестрам и всем работникам здравоохранения области за самоотверженность и высокую ответственность в борьбе с распространением COVID-19",– приводит пресс-служба слова заболевшего министра.
Подчеркивается, что минздрав Кузбасса работает в штатном режиме – часть сотрудников удаленно, часть, не контактировавшая с заболевшими, – на своих рабочих местах.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 2134 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 953 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКемеровская область
Рекомендуем
Последствия ливней и паводков в Японии
Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней
Индия
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
АВЦ запустила конкурс лучших смен детских лагерей по добровольчеству
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Сотрудник полиции
В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи
Лошадь
В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Машины скорой помощи
В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19
Лесной пожар
В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Медики везут на носилках пациента
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Лента новостейМолния