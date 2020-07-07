Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.

Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну

Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом.