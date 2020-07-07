Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573986874.html
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
опек
brent
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:250:3072:1978_1400x0_80_0_0_a0661a3b976c71bc94939df59723b974.jpg
https://ria.ru/20200701/1573719446.html
https://ria.ru/20200630/1573706734.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:250:3072:1978_1400x0_80_0_0_a0661a3b976c71bc94939df59723b974.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_33699c73f9bd468835dfdf869f885114.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_261:0:2309:2048_1400x0_80_0_0_1b103a341fb3451b36c9fe37063277ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, опек, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель

08:27 07.07.2020
202
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,42% - до 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,37% - до 40,48 доллара за баррель.
Перевозка нефти
1 июля, 07:26
Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом.
С другой стороны, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, а также выполнение странами условий сделки поддерживают цены, снижая объемы предложения на рынке.
"В США низкая популярность летних поездок на автомобиле сдерживает спрос на бензин, а повторное введение ограничений является серьезным препятствием", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.
Береговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта Сахалин-1, куда поступает продукция со всех буровых площадок
30 июня, 20:02
За четверть века по проекту Сахалин-1 добыты 125 млн тонн нефти
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОПЕКBrentСШАЭкономика
Рекомендуем
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Матрас
Роскачество проверило матрасы
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Пожарный
В Югре загорелась подстанция
Сотрудник полиции
В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе
Пассажирский самолет в небе
Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Анализ на коронавирус
Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом
АВЦ запустила конкурс лучших смен детских лагерей по добровольчеству
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Экран компьютера
Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
Последствия ливней и паводков в Японии
Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Лента новостейМолния