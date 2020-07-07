Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней

На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.