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Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней
Японские автостроители, химкомбинаты и банки приостанавливают работу до конца дня на юго-западном острове Кюсю и на юге основного острова Хонсю из-за... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:56
хонсю (остров)
япония
фукуока (город)
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хонсю (остров), япония, фукуока (город)

Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней

07:56 07.07.2020
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© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков в Японии
Последствия ливней и паводков в Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Японские автостроители, химкомбинаты и банки приостанавливают работу до конца дня на юго-западном острове Кюсю и на юге основного острова Хонсю из-за обрушившихся на этот район ливней, сообщил телеканал NHK.
Автоконцерн Mazda приостановил работу головного завода в Хиросиме и завода в префектуре Ямагути. Также автостроитель Toyota остановил работу двух заводов в префектуре Фукуока. Вопрос относительно возобновления работы в ночную смену будет решаться исходя из погодных условий.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 12:08
Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней
Завод химического концерна Mitsui Chemicals в префектуре Фукуока не работает с понедельника. Завод дочерней фирмы компании Mitsui Mining and Smelting Company был подтоплен и остановил работу. Три завода известного производителя шин Bridgestone Corporation в префектурах Фукуока и Сага приостановили работу со второй половины дня понедельника. С ночи понедельника не работает завод производителя пива Kirin Brewery Company, Limited в Фукуоке.
Ряд местных банков объявил о приостановке работы своих отделений в особо опасных районах.
Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 11 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.
На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.
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Хонсю (остров)ЯпонияФукуока (город)
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