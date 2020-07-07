Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Граждане Граждане Китая находились на рейсе Шанхай Москва авиакомпании " Аэрофлот ", который вывозил российских граждан, потому что он был согласован китайскими властями как совмещенный, а не полностью вывозной, но российские граждане летели по вывозному сегменту, рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.

Рейс AFL209 по маршруту Шанхай-Москва-Новосибирск-Уфа был выполнен 4 июля авиакомпаний "Аэрофлот". По информации генерального консульства России в Шанхае, на рейсе были 119 коммерческих пассажиров из числа иностранных граждан, которые направились транзитом через Москву в пункты назначения за пределами Российской Федерации . Ранее пассажиры рейса выражали в социальных сетях непонимание, почему на вывозном рейсе находились китайские граждане. Кроме того, в соцсетях появилась масса сообщений о том, что авиакомпания отказалась брать на борт домашних животных, в связи чем некоторые пассажиры не смогли улететь.

"Проведение этого рейса было согласовано по совмещенной схеме. И "Аэрофлот" и китайские власти имели право посадить на него российских и китайских граждан. Он не был полностью вывозным рейсом. Несмотря на то, что на госуслугах он значился в качестве вывозного, он осуществлялся совместно по договоренности с китайскими властями в качестве совмещенного", - рассказал Егоров.

Он пояснил, что на борту были транзитные пассажиры, китайские граждане, которые летели дальше за пределы Российской Федерации, и граждане РФ, у которых не было возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего на борту вылетели 373 пассажира, из них 254 россиянина, в том числе в Москву – 155 человек, в Новосибирск – 47 человек, в Уфу – 52 человека.

"То есть 254 российских гражданина покинули территорию КНР этим рейсом в рамках вывозного сегмента. Наши граждане летели в режиме вывозного рейса, поэтому он значился в списке госуслуг, но сам по себе рейс был совмещенный. Китайская сторона нам его согласовала на условиях совмещенного рейса. Это было согласовано таким образом, чтобы часть китайских граждан тоже могла вылететь. Весь рейс вывозным считать нельзя", - пояснил Егоров.

Относительно того, как формировались итоговые списки, распределялись квоты среди российских и китайских граждан, решался вопрос о доступе животных на рейс, представитель дипмиссии рекомендовал обратиться за комментариями в "Аэрофлот", так как эти вопросы находятся в компетенции авиакомпании, а не посольства.

К настоящему моменту всего из Китая было осуществлено семь вывозных рейсов, в том числе последний из Шанхая, на которых в Россию вернулись около 1000 россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.