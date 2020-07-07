В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов

"Угрозы населенным пунктам лесные пожары не представляют, однако усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния. В связи с чем, по данным космического мониторинга и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, в 18 населенных пунктах 5 районов - Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского - наблюдается задымление атмосферного воздуха", - цитирует Шанца пресс-служба.