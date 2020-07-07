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В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов
Дым от лесных пожаров привел к задымлению атмосферы в 18 населенных пунктах пяти районов Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий шанцев
иркутская область
иркутский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий шанцев, иркутская область, иркутский район, происшествия

В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов

07:48 07.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесной пожар. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Дым от лесных пожаров привел к задымлению атмосферы в 18 населенных пунктах пяти районов Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на заместителя начальника управления Валерия Шанца.
"Угрозы населенным пунктам лесные пожары не представляют, однако усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния. В связи с чем, по данным космического мониторинга и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, в 18 населенных пунктах 5 районов - Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского - наблюдается задымление атмосферного воздуха", - цитирует Шанца пресс-служба.
Лесной пожар
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По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано.
По информации ведомства, на утро вторника в области действуют 74 пожара на общей площади 49 759,3 гектара. В зоне контроля действуют 26 лесных пожаров (Бодайбинский - 2, Казачинско-Ленский - 5, Катангский - 14, Киренский - 3, Мамско-Чуйский - 2) на общей площади 30 946 гектаров. На тушении работает 750 человек и 125 единиц техники.
На большей территории региона из-за повышения температуры и усиления ветра 7-8 июля прогнозируется высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность лесов. Самолет-амфибия БЕ-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России во вторник привлечен к тушению лесного пожара в Иркутском районе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий ШанцевИркутская областьИркутский районПроисшествия
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