В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Дым от лесных пожаров привел к задымлению атмосферы в 18 населенных пунктах пяти районов Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на заместителя начальника управления Валерия Шанца.
"Угрозы населенным пунктам лесные пожары не представляют, однако усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния. В связи с чем, по данным космического мониторинга и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, в 18 населенных пунктах 5 районов - Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского - наблюдается задымление атмосферного воздуха", - цитирует Шанца пресс-служба.
По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано.
По информации ведомства, на утро вторника в области действуют 74 пожара на общей площади 49 759,3 гектара. В зоне контроля действуют 26 лесных пожаров (Бодайбинский - 2, Казачинско-Ленский - 5, Катангский - 14, Киренский - 3, Мамско-Чуйский - 2) на общей площади 30 946 гектаров. На тушении работает 750 человек и 125 единиц техники.
На большей территории региона из-за повышения температуры и усиления ветра 7-8 июля прогнозируется высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность лесов. Самолет-амфибия БЕ-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России во вторник привлечен к тушению лесного пожара в Иркутском районе.