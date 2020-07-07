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Распространение нового коронавируса
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В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 9225 человек,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, общество

В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19

07:42 07.07.2020
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи
Машины скорой помощи
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
Машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. За сутки в Иркутской области выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 9225 человек, сообщается на сайте правительства региона.
"Подтвержденных случаев заболевания 9225 (+240), в том числе 1487 госпитализировано (в том числе 92 в тяжелой форме)", - говорится в сообщении.
По информации властей, 2795 человек проходят лечение амбулаторно. За сутки выздоровел 291 человек, с начала пандемии – 4849 пациентов. За сутки умерло пять человек, а с начала пандемии - 68 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская областьОбщество
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