https://ria.ru/20200707/1573986671.html
В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 9225 человек,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:42
2020-07-07T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иркутская область
общество
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иркутская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, общество