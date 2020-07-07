В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID

"В больнице 638 человек (в том числе 17 в реанимации), из них: 193 человека с подозрением на COVID/124 случая подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 15/15 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала она в соцсети Facebook.