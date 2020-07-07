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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 638 человек, у 124 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID

07:41 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента
Медики везут на носилках пациента
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медики везут на носилках пациента. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 638 человек, у 124 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 638 человек (в том числе 17 в реанимации), из них: 193 человека с подозрением на COVID/124 случая подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 15/15 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала она в соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступили 76 человек, из них 16 с коронавирусом. Выписаны 76 человек, из них 17 с выздоровлением по COVID.
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