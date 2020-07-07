В Республике Алтай умер еще один пациент с коронавирусом

"Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В понедельник, 6 июля, скончалась 71-летняя жительница Кош-Агачского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она находилась на лечении в медучреждении с 17 июня. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано четыре летальных случая", - говорится в сообщении.