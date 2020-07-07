В Республике Алтай умер еще один пациент с коронавирусом

БАРНАУЛ, 7 июл - РИА Новости. Пациент с коронавирусом скончался в Республике Алтай, число летальных исходов достигло четырех, сообщает региональный оперштаб.
"Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В понедельник, 6 июля, скончалась 71-летняя жительница Кош-Агачского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она находилась на лечении в медучреждении с 17 июня. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано четыре летальных случая", - говорится в сообщении.
За сутки выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвердился у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе у девяти детей; у 13 жителей Кош-Агачского района, включая троих детей; у трёх человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у двух жителей города Горно-Алтайска; у двух детей в Майминском районе; у двух жительниц Улаганского района; у шестилетнего ребёнка в Шебалинском районе и у жителя другого региона, прибывшего на работу вахтовым методом в Усть-Коксинский район. ⠀
"С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 936 случаев заболевания, в том числе 507 – в Кош-Агачском районе, 188 – в Горно-Алтайске, 79 – в Майминском районе, 47 – в Турочакском районе, 34 – в Улаганском районе, 30 – в Усть-Канском районе, 16 – в Онгудайском районе, 14 – в Шебалинском районе, 13 – в Усть-Коксинском районе, семь – в Чемальском районе, один – в Чойском районе", - уточняют в оперштабе.
За сутки из медучреждений выписали 37 пациентов, всего выздоровели 422 человека.
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