В Москве благоустроят территории возле четырех новых станций метро

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Территории возле четырех новых станций метро благоустроят в Территории возле четырех новых станций метро благоустроят в Москве , сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроят до конца года территории возле четырех новых станций московского метро, работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут возле трех станций Большой кольцевой линии - "Электрозаводской", "Улицы Народного ополчения", "Петровского парка", а также станции "Лесопарковой" Бутовской линии", - цитирует вице-мэра пресс-служба.

Отмечается, что эти станции расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживает порядка 500 тысяч человек. Кроме того, в районе "Электрозаводской" и "Улицы Народного ополчения" находятся промышленные предприятия, сотрудники которых также смогут пользоваться новыми станциями. Ожидается, что общая проходимость этих четырех станций в час превысит 80 тысяч человек.

Уточняется, что сейчас дорога до нового метро не очень удобная, например, от многоквартирных домов до станции "Лесопарковая" нет хорошего пешеходного маршрута.

"В рамках благоустройства возле этих станций будут созданы комфортные пешеходные маршруты от жилых застроек и предприятий, например, в районе "Лесопарковой" появятся новые освещенные тротуары. Возле станции "Петровский парк" запланирована реставрация исторических лестниц, также будет обустроена площадь перед стадионом ВТБ "Арена", где горожане смогут ожидать автобусы, которые едут от метро в другие районы Северного административного округа", - отметил Бирюков

Сообщается, что в районе станции "Электрозаводская" сделают пешеходные маршруты, а также видовую зону перед Политехническим университетом и площадь имени Журавлева

"Всего в рамках работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности новых станций метро планируется отремонтировать и заменить покрытие проезжей части площадью 65,3 тысячи квадратных метров, а для автомобилистов организовать удобные парковки", - добавил заммэра.

Отмечается, что также запланированы работы по устройству и ремонту тротуаров. Площадь асфальтового тротуарного покрытия составит 38,4 тысячи квадратных метров, а гранитной плиткой выложат еще 20 тысяч кубометров.

"Кроме того, в рамках благоустройства территории планируется разбить газоны и проложить новые дорожки в местах так называемых "народных троп". Общая площадь "зеленого ковра" превысит 123 тысячи квадратных метров", - отметил Бирюков.

Сообщается, что возле станций предусмотрена замена старого и установка нового энергоэффективного освещения. Территории будут освещать более 450 фонарей и уличных торшеров. Для комфортного ожидания общественного транспорта установят три современных остановочных павильона, а также более 200 лавочек, урн и других малых архитектурных форм.

"Работы возле новых станций планируется завершить до конца этого года", - цитируют в пресс-службе заммэра.