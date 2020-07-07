Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии

Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков: их ежедневно опрашивают, измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и осматривают место введения препарата. Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний, добавили в пресс-службе.

Сами добровольцы также отметили хорошее самочувствие. Так, военнослужащий-контрактник Иван заявил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя отсутствие изменений в организме в первые дни после введения вакцины настораживало его.

Другой доброволец, военный врач из Севастополя Станислав, охарактеризовал свое самочувствие как отличное.

"Температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям", — сказал он.

Еще один участник эксперимента признался, что "подустал", но отметил, что в этом нет "ничего страшного".

"После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается", — добавил он.

На следующей неделе, по прошествии 21 дня после первой вакцинации, участникам эксперимента из второй группы введут второй компонент вакцины. Это так называемый бустерный вариант вакцинации, благодаря которому будут дополнительно усилены защитные функции организма.

Параллельно с этими испытаниями идет тестирование в Сеченовском университете. Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что на предприятии завершились исследования трех созданных там прототипов вакцины.