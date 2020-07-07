https://ria.ru/20200707/1573985991.html
Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии
Состояние второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:59
2020-07-07T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://ria.ru/20200707/1573984578.html
Александр Рогов
Реклама вакцинации..Новую вакцину проверяют годами,а у нас решили (по слову академика РАН Колесникова) - миновать ряд испытаний и провести вакцинацию по военному сценарию.При чем она будет принудительная за отказ - штрафы и недопуск детей в школы и садики.Это прямое нарушение Конституции ст.21 - "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам". А эта вакцина по сути будет испытываться на людях,минуя стадии и годы положенных испытаний...Я не позволю убивать моих детей и делать их подопытными кроликами. ПС. В проклятом США принудительная вакцинация запрещена,а свободной России с тобой сделают,все что угодно.
12
Павел Корнеев
Не выявлено побочных реакций!? Отлично!!! Жду репортажа по первому каналу, как стройными рядами вакцинируется президент и его администрация, всё правительство во главе с премьером, совет федерации и вся госдума и иже с ними спикеры. А потом подожду годик в ожидании балета лебединое озеро.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
2020-07-07T06:59
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Состояние второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны
совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
, стабильно хорошее, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков: их ежедневно опрашивают, измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и осматривают место введения препарата. Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний, добавили в пресс-службе.
Сами добровольцы также отметили хорошее самочувствие. Так, военнослужащий-контрактник Иван заявил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя отсутствие изменений в организме в первые дни после введения вакцины настораживало его.
Другой доброволец, военный врач из Севастополя Станислав, охарактеризовал свое самочувствие как отличное.
"Температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям", — сказал он.
Еще один участник эксперимента признался, что "подустал", но отметил, что в этом нет "ничего страшного".
"После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается", — добавил он.
На следующей неделе, по прошествии 21 дня после первой вакцинации, участникам эксперимента из второй группы введут второй компонент вакцины. Это так называемый бустерный вариант вакцинации, благодаря которому будут дополнительно усилены защитные функции организма.
Параллельно с этими испытаниями идет тестирование в Сеченовском университете. Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов
сообщал РИА Новости, что на предприятии завершились исследования трех созданных там прототипов вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.