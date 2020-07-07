Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573985991.html
Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии
Состояние второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573988314_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_650c31d0612c55505bee314650f1af62.jpg
https://ria.ru/20200707/1573984578.html
Реклама вакцинации..Новую вакцину проверяют годами,а у нас решили (по слову академика РАН Колесникова) - миновать ряд испытаний и провести вакцинацию по военному сценарию.При чем она будет принудительная за отказ - штрафы и недопуск детей в школы и садики.Это прямое нарушение Конституции ст.21 - "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам". А эта вакцина по сути будет испытываться на людях,минуя стадии и годы положенных испытаний...Я не позволю убивать моих детей и делать их подопытными кроликами. ПС. В проклятом США принудительная вакцинация запрещена,а свободной России с тобой сделают,все что угодно.
12
Не выявлено побочных реакций!? Отлично!!! Жду репортажа по первому каналу, как стройными рядами вакцинируется президент и его администрация, всё правительство во главе с премьером, совет федерации и вся госдума и иже с ними спикеры. А потом подожду годик в ожидании балета лебединое озеро.
10
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
2020-07-07T06:59
true
PT0M57S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573988314_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_650c31d0612c55505bee314650f1af62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573988314_46:0:526:360_1400x0_80_0_0_2e9bfdede49d23977856988c2918d62c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573988314_106:0:466:360_1400x0_80_0_0_b8c0c3614520fc8c6c526265696a6352.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф)

Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии

06:59 07.07.2020 (обновлено: 09:15 07.07.2020)
6118
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Состояние второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стабильно хорошее, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков: их ежедневно опрашивают, измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и осматривают место введения препарата. Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний, добавили в пресс-службе.
Сами добровольцы также отметили хорошее самочувствие. Так, военнослужащий-контрактник Иван заявил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя отсутствие изменений в организме в первые дни после введения вакцины настораживало его.
Другой доброволец, военный врач из Севастополя Станислав, охарактеризовал свое самочувствие как отличное.
"Температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям", — сказал он.
Еще один участник эксперимента признался, что "подустал", но отметил, что в этом нет "ничего страшного".
"После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается", — добавил он.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
03:28Распространение нового коронавируса
Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
На следующей неделе, по прошествии 21 дня после первой вакцинации, участникам эксперимента из второй группы введут второй компонент вакцины. Это так называемый бустерный вариант вакцинации, благодаря которому будут дополнительно усилены защитные функции организма.
Параллельно с этими испытаниями идет тестирование в Сеченовском университете. Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что на предприятии завершились исследования трех созданных там прототипов вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
81420016
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Популярные комментарии
Реклама вакцинации..Новую вакцину проверяют годами,а у нас решили (по слову академика РАН Колесникова) - миновать ряд испытаний и провести вакцинацию по военному сценарию.При чем она будет принудительная за отказ - штрафы и недопуск детей в школы и садики.Это прямое нарушение Конституции ст.21 - "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам". А эта вакцина по сути будет испытываться на людях,минуя стадии и годы положенных испытаний...Я не позволю убивать моих детей и делать их подопытными кроликами. ПС. В проклятом США принудительная вакцинация запрещена,а свободной России с тобой сделают,все что угодно.
7 июля, 07:29
Александр Рогов
500016
Не выявлено побочных реакций!? Отлично!!! Жду репортажа по первому каналу, как стройными рядами вакцинируется президент и его администрация, всё правительство во главе с премьером, совет федерации и вся госдума и иже с ними спикеры. А потом подожду годик в ожидании балета лебединое озеро.
7 июля, 07:35
ПКПавел Корнеев
411004
Рекомендуем
Солдаты Национальной гвардии США
В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Пустая больничная койка
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Удаленная работа
Определены самые высокооплачиваемые работы на удаленке
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Пхеньян, КНДР
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Сотрудник в офисе Московской биржи
Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
Выгодна ли России американская смута?
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Военный эксперт назвал украинскую ракету "Нептун" устаревшей
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Вид на здание Дома правительства РФ
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Певец Григорий Лепс
Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
Вечная мерзлота
Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты
Учения в Южно-Китайском море
Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Бей, не откладывай". Чем украинский адмирал угрожает Севастополю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Лента новостейМолния