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Военный эксперт назвал украинскую ракету "Нептун" устаревшей
Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:05
россия
нептун
р-360
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сергей горбачев
михаил горбачев
украина
в мире
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россия, нептун, р-360, сергей наев, сергей горбачев, михаил горбачев, украина, в мире

Военный эксперт назвал украинскую ракету "Нептун" устаревшей

06:44 07.07.2020 (обновлено: 07:05 07.07.2020)
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CC BY 4.0 / Администрация президента Украины / Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.
Ранее Неижпапа заявил о якобы возможной атаке со стороны России, упомянув, что дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Командующий операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев отметил, что недавно назначенный командующий ВМС не располагает всей информацией, а к его словам "можно относиться так, что на данный момент они были преувеличены". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и искусственным нагнетанием истерии разговоры на подобные темы.
"Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун". Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет", - сказал Горбачев РИА Новости.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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РоссиянептунР-360Сергей НаевСергей ГорбачевМихаил ГорбачевУкраинаВ мире
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