В Забайкалье за сутки выявили почти 40 новых случаев COVID-19

"По данным на 7 июля в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3480 (39 за последние сутки)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии вылечены 2422 человека, за сутки 93 пациента выписаны. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в крае умерли 44 человека.