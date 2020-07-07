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В Забайкалье за сутки выявили почти 40 новых случаев COVID-19
За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
агинское
петровск-забайкальский
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, агинское, петровск-забайкальский, забайкальский край

В Забайкалье за сутки выявили почти 40 новых случаев COVID-19

06:43 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонтейнеры с биоматериалом
Контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Контейнеры с биоматериалом . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 7 июля в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3480 (39 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии вылечены 2422 человека, за сутки 93 пациента выписаны. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в крае умерли 44 человека.
Заболевание зарегистрировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАгинскоеПетровск-ЗабайкальскийЗабайкальский край
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