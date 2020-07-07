В Забайкалье за сутки выявили почти 40 новых случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 7 июля в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3480 (39 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии вылечены 2422 человека, за сутки 93 пациента выписаны. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в крае умерли 44 человека.
Заболевание зарегистрировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
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