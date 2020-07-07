Нацпарк в Красноярском крае подтопило по неизвестным причинам

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Национальный парк "Шушенский бор" на юге Национальный парк "Шушенский бор" на юге Красноярского края подтопило по неизвестным причинам, сообщает пресс-служба парка.

"В национальном парке "Шушенский бор" подсчитывают ущерб, нанесенный паводком. На подтопленную территорию выехали приглашенные гидрологи с целью определения причины резкого подъема воды и разработки технического решения проблемы. В Перовском лесничестве парка произошло резкое повышение уровня воды, которое привело к подтоплению не только значительной территории равнинного кластерного участка, но и дачных участков в садоводстве №1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на сегодня в зоне подтопления более 200 гектаров леса. Это уже привело к усыханию леса. По информации специалистов парка, застой воды негативно влияет на корневую систему, нарушая газообмен в тканях и способствуя гниению.

Также пострадали пробные площади в парке с тремя видами венериных башмачков, внесенных в Красные книги России и края. Пострадали также любка двулистная, скрученник и ятрышник шлемоносный. Нарушены места обитания некоторых норных млекопитающих. Урон понесли целые экосистемы.