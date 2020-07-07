https://ria.ru/20200707/1573985857.html
Нацпарк в Красноярском крае подтопило по неизвестным причинам
Национальный парк "Шушенский бор" на юге Красноярского края подтопило по неизвестным причинам, сообщает пресс-служба парка. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:41
2020-07-07T06:41
туризм
красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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красноярский край
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости.
Национальный парк "Шушенский бор" на юге Красноярского края
подтопило по неизвестным причинам, сообщает пресс-служба парка.
"В национальном парке "Шушенский бор" подсчитывают ущерб, нанесенный паводком. На подтопленную территорию выехали приглашенные гидрологи с целью определения причины резкого подъема воды и разработки технического решения проблемы. В Перовском лесничестве парка произошло резкое повышение уровня воды, которое привело к подтоплению не только значительной территории равнинного кластерного участка, но и дачных участков в садоводстве №1", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что на сегодня в зоне подтопления более 200 гектаров леса. Это уже привело к усыханию леса. По информации специалистов парка, застой воды негативно влияет на корневую систему, нарушая газообмен в тканях и способствуя гниению.
Также пострадали пробные площади в парке с тремя видами венериных башмачков, внесенных в Красные книги России и края. Пострадали также любка двулистная, скрученник и ятрышник шлемоносный. Нарушены места обитания некоторых норных млекопитающих. Урон понесли целые экосистемы.
Кроме того, вода достигла и дендрария "Берендей", где собраны редкие древесно-кустарниковые растения со всего мира. Ущерб от паводка специалисты парка оценивают в десятки миллионов рублей.