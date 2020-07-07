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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573985810.html
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки возросло на 390
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 390 и достигло 196 944, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
бавария
берлин (город)
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бавария
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, бавария, берлин (город)

В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки возросло на 390

06:31 07.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 390 и достигло 196 944, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 219 новых заразившихся и четырех новых летальных исходах.
По данным института, за последние сутки скончались восемь человек с подтвержденным COVID-19, всего умерли 9 024 заболевших. После заражения коронавирусом около 182,7 тысячи человек выздоровели.
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Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 852), Северном Рейне-Вестфалии (44 158) и Баден-Вюртемберге (35 862). В Берлине выявлены 8 462 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗБаварияБерлин (город)
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