Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573985784.html
В Японии из-за ливней погибли 52 человека
Из-за обрушившихся на юго-запад Японии ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 считаются пропавшими без вести, сообщил телеканал... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:29
кумамото (префектура)
фукуока (префектура)
хонсю (остров)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
https://ria.ru/20200706/1573944245.html
кумамото (префектура)
фукуока (префектура)
хонсю (остров)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a11c93bef934d85d27c162b28f1e9679.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_2999e88faae21f1a1fb6e2c0d7dc0554.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кумамото (префектура), фукуока (префектура), хонсю (остров), в мире

В Японии из-за ливней погибли 52 человека

06:29 07.07.2020
472
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на юге Японии
Последствия ливней и паводков на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков на юге Японии. Архивное фото
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Из-за обрушившихся на юго-запад Японии ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 считаются пропавшими без вести, сообщил телеканал NHK.
В префектуре Кумамото на юго-западном острове Кюсю погиб 51 человек, еще один человек стал жертвой стихии в префектуре Фукуока на том же острове.
Ливни обрушились на этот район с раннего утра субботы. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек. На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают север острова Кюсю, остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 12:08
Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней
102402
Обсудить 0
Кумамото (префектура)Фукуока (префектура)Хонсю (остров)В мире
Рекомендуем
Жители Японии во время непогоды
В трех японских префектурах объявили наивысшую степень опасности
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Военный эксперт назвал украинскую ракету "Нептун" устаревшей
В нацпарке Шушенский бор
Нацпарк в Красноярском крае подтопило по неизвестным причинам
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки возросло на 390
Контейнеры с биоматериалом
В Забайкалье за сутки выявили почти 40 новых случаев COVID-19
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией
Пожар
В Бурятии горит более 1200 гектаров тайги
Жители Японии во время непогоды
Жителям двух префектур в Японии рекомендовали эвакуироваться
Сотрудник в офисе Московской биржи
Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Пустая больничная койка
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Контейнеры с биоматериалом
В Бурятии за сутки выявили более 40 случаев COVID-19
Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии
Вид на здание Дома правительства РФ
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Полиция США
В Калифорнии разыскивают пытавшихся закрасить антирасистский лозунг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Лента новостейМолния