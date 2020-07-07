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Горские евреи помогли сотням нуждающихся во время пандемии
Община горских евреев помогла сотням нуждающихся россиян во время пандемии, сообщили РИА Новости в фонде СТМЭГИ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:09
герман захарьяев
азербайджан
общество
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герман захарьяев, азербайджан, общество

Горские евреи помогли сотням нуждающихся во время пандемии

06:09 07.07.2020
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© Фото : фото предоставлено Германом ЗахарьяымПрезидент Международного фонда горских евреев Герман Захарьяев
Президент Международного фонда горских евреев Герман Захарьяев
© Фото : фото предоставлено Германом Захарьяым
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Община горских евреев помогла сотням нуждающихся россиян во время пандемии, сообщили РИА Новости в фонде СТМЭГИ.
Горские евреи – один из субэтносов еврейского народа, происходящий из иранских евреев, переселившихся на территорию Восточного Кавказа в раннем Средневековье. Их исконная территория – юг Дагестана и север Азербайджана. По культуре они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев. Горские евреи говорят на языке джуури, родственном современному фарси.
"Мой телефон многим известен, мне звонят, пишут с разного рода вопросами, просьбами. Ни одно обращение я не обхожу стороной и стараюсь доводить до конца всё, что в моих руках. Мы помогли материально помогли сотням человек во время пандемии", - отметил в беседе с РИА Новости президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. Седьмого июля ему исполняется 49 лет.
По его словам, важно понимать, что настоящая помощь приходит к человеку от Бога. А люди, - "только его инструмент".
"Сегодня помощь благотворителей должна идти на самое главное — на средства индивидуальной защиты, вакцины, оборудование больниц. Потом мы начнем выходить из кризиса и опять будут люди, которым надо помогать адресно, и программы, от которых также зависит жизнь огромного количества людей. Благотворители должны постоянно делать нелегкий выбор: кому помочь в первую очередь", - пояснил он.
Герман Захарьяев - выходец из общины горских евреев, проживающих на территории Азербайджана. В 2001 году он вместе с группой бизнесменов и общественных деятелей основал фонд СТМЭГИ, который осуществляет деятельность в разных направлениях. Одно из них - образовательные проекты в горской общине. Как отметили в фонде, просветительская деятельность остаётся одной из важнейших даже во время пандемии.
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"Мне кажется, что самой большой проблемой, которая сегодня стоит перед общиной, является ассимиляция. Нам важно, чтобы община оставалась цельной, чтобы появлялись новые семьи, чтобы наши дети помнили и о своем еврействе, и о том, откуда родом их родители", - пояснил Захарьяев.
Кроме того, фонд продолжает работу по сохранению памяти о подвиге Красной армии, спасшей еврейский народ от полного уничтожения фашистами в годы Второй мировой войны. Уже несколько лет общины по всему миру ежегодно отмечают День спасения и освобождения - 26 ияра. Его ещё называют "еврейским Днём Победы". Дело в том, что, согласно иудейской традиции все даты должны отмечаться по религиозному календарю - в 1945 году 9 мая как раз приходилось на 26 ияра.
"Активная социально-ответственная позиция была оценена в Кремле: в прошлом году Герман Захарьяев стал кавалером ордена Дружбы", - отметили в фонде СТМЭГИ.
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
1 июня 2016, 13:00Религия и мировоззрение
Захарьяев: цель праздника 26 Ияра – сохранить память о Победе в векахПочему Российские евреи 3 июня празднуют День Спасения и Освобождения - религиозный День Победы, - рассказал в интервью РИА Новости Инициатор включения даты в еврейский религиозный календарь, президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
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Герман ЗахарьяевАзербайджанОбщество
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