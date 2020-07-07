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Эксперт объяснил, как распознать звонок банковского мошенника
Звонок мошенника отличить от звонка сотрудника банка достаточно просто, например, добросовестный банковский служащий никогда не попросит клиента продиктовать... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:31
россия
илья сачков
group-ib
общество
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353
60
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россия, илья сачков, group-ib, общество

Эксперт объяснил, как распознать звонок банковского мошенника

06:31 07.07.2020
345
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Звонок мошенника отличить от звонка сотрудника банка достаточно просто, например, добросовестный банковский служащий никогда не попросит клиента продиктовать CVV или код из смс, заявил в интервью РИА Новости глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично – никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из смс. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу - на линии мошенник", - сказал он.
Сачков также рассказал, что делать, если вам поступило подозрительное смс или звонок от якобы сотрудника банка.
"Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок. Внимательно следите за приходящими смс о блокировке сим-карт или перевыпуске. Это действительно важно, ведь у клиента есть, как правило, сутки на обращение в салон связи и банк, чтобы мошенник не успел ничего предпринять", - отметил Сачков.
В период самоизоляции злоумышленники использовали различные способы кражи денежных средств россиян. В мае менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова сообщила РИА Новости, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и просят пользователей установить на смартфон программу для удаленного доступа. С помощью нее кибермошенник получает доступ ко всем возможностям учетной записи пользователя: он может переводить, снимать средства, изменять информацию в учетной записи, получать личные данные с целью дальнейшей перепродажи, подавать заявки на кредиты и многое другое. По данным компании, в 48% случаев мошенник с легкостью получает доступ к устройству пользователя.
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РоссияИлья СачковGroup-IBОбщество
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