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Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о возможной конфронтации с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T06:01
алексей неижпапа
россия
военно-морские силы украины
алексей пушков
украина
в мире
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алексей неижпапа, россия, военно-морские силы украины, алексей пушков, украина, в мире

Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

06:01 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о возможной конфронтации с Россией.
Ранее Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его утверждению, может якобы напасть Херсонскую область с целью обеспечить водоснабжение Крыма.
Пушков назвал заявление Неижпапы "риторической провокацией", отметив, что слова контр-адмирала не следует воспринимать всерьез.
"Цель - поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией. У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется", - написал сенатор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова командующего ВМС Украины глупостью и нагнетанием истерии. В свою очередь, сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы".
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Алексей НеижпапаРоссияВоенно-морские силы УкраиныАлексей ПушковУкраинаВ мире
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