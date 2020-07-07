В трех японских префектурах объявили наивысшую степень опасности

Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток на севере острова Кюсю ожидается выпадение 250 миллиметров осадков, на юге острова Кюсю и на острове Сикоку – 180-200 миллиметров.

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 50 человек, три человека находятся в критическом состоянии, 11 человек числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.