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В трех японских префектурах объявили наивысшую степень опасности
Главное метеорологическое управление Японии объявило наивысшую степень опасности в трех префектурах на юго-западе страны из-за продолжительных и интенсивных... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:44
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эхимэ, хонсю (остров), нагасаки (город), япония, в мире

В трех японских префектурах объявили наивысшую степень опасности

05:44 07.07.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители Японии во время непогоды
Жители Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители Японии во время непогоды. Архивное фото
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии объявило наивысшую степень опасности в трех префектурах на юго-западе страны из-за продолжительных и интенсивных дождей, сообщил телеканал NHK.
Самый высокий уровень опасности из пяти возможных объявлен в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки на севере юго-западного острова Кюсю. В ряде районов только за один час выпало более 110 миллиметров осадков. Велика опасность паводков, затоплений жилых районов, оползней. Еще в восьми префектурах объявлена опасность схода оползней.
Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток на севере острова Кюсю ожидается выпадение 250 миллиметров осадков, на юге острова Кюсю и на острове Сикоку – 180-200 миллиметров.
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В настоящий момент в префектурах Эхимэ на Сикоку и Оита на Кюсю эвакуация рекомендована 350 тысячам человек.
Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 50 человек, три человека находятся в критическом состоянии, 11 человек числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.
На местах работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.
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ЭхимэХонсю (остров)Нагасаки (город)ЯпонияВ мире
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