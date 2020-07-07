https://ria.ru/20200707/1573985557.html
Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии
Россию нередко критикуют за то, что она "сидит на нефтяной игле", однако на деле у нее есть и другие производственные потенциалы, и то, что "коронавирусный"... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:26
2020-07-07T08:41
коронавирус covid-19
россия
япония
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200628/1573584604.html
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Sersoskov
А какой город, Иван? Давай поточнее, с фактами, а то знаешь, «люди от голода пухнут», пишут уже три месяца. Кто опух-то? Где? Дай хоть что-нибудь. Ну хоть как-то зарплату отработай?!
378
Иван Бровкин
Да нужны ли тебе факты чел с непонятным именем? Конечно люди с голода не пухнут, но видишь ли им и бабки никто как Путин обещал за сидение дома не платил особо. Суды завалены исками за ЖКХ, какие факты тебе нужны то?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151828/70/1518287055_0:0:3106:1747_1400x0_80_0_0_a97963be77d3a214eaca7271c6250f37.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, япония, в мире, экономика
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россию
нередко критикуют за то, что она "сидит на нефтяной игле", однако на деле у нее есть и другие производственные потенциалы, и то, что "коронавирусный
" кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным, — тому подтверждение. Такое мнение в статье для издания JB Press
выразил японский
экономист Юсукэ Оцубо.
По его словам, российская экономика, закаленная борьбой с западными санкциями, в условиях пандемии проявила неожиданную способность к сопротивлению. Экономические издержки, вызванные введением карантина, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли ей удар такой мощи, который можно было ожидать, пишет Оцубо.
"Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенного затормозил экономическое развитие России <…> Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным", — отметил экономист.
Россия, по его мнению, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися в предыдущие годы, а нынешний кризис — лишние тому подтверждение.
Кроме того, западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям "корона-кризиса", пишет автор. При этом эксперты полагают, что в арсенале у российского руководства остается еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития, добавил Оцубо.
Юсукэ Оцубо считается авторитетным специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. С 2007 года он занимает должность директора по иностранным инвестициям крупного инвестиционно-финансового холдинга United Managers Japan Inc.
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