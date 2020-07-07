Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россию нередко критикуют за то, что она "сидит на нефтяной игле", однако на деле у нее есть и другие производственные потенциалы, и то, что " коронавирусный " кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным, — тому подтверждение. Такое мнение в статье для издания JB Press выразил японский экономист Юсукэ Оцубо.

По его словам, российская экономика, закаленная борьбой с западными санкциями, в условиях пандемии проявила неожиданную способность к сопротивлению. Экономические издержки, вызванные введением карантина, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли ей удар такой мощи, который можно было ожидать, пишет Оцубо.

"Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенного затормозил экономическое развитие России <…> Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным", — отметил экономист.

Россия, по его мнению, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися в предыдущие годы, а нынешний кризис — лишние тому подтверждение.

Кроме того, западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям "корона-кризиса", пишет автор. При этом эксперты полагают, что в арсенале у российского руководства остается еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития, добавил Оцубо.

Юсукэ Оцубо считается авторитетным специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. С 2007 года он занимает должность директора по иностранным инвестициям крупного инвестиционно-финансового холдинга United Managers Japan Inc.