https://ria.ru/20200707/1573985531.html
В Бурятии горит более 1200 гектаров тайги
Тайга горит в Бурятии на общей площади 1251 гектар, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:22
2020-07-07T05:22
республика бурятия
баргузинский район
происшествия
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2
республика бурятия
баргузинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, баргузинский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Тайга горит в Бурятии на общей площади 1251 гектар, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства.
"Общая площадь пожаров - 1251 гектар без локализованных очагов", - сказал собеседник агентства.
По информации ведомства, на утро вторника продолжается работа по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Также в труднодоступной горной местности Муйского и Курумканского районов под наблюдением программы космического мониторинга находятся семь термоточек. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
За сутки было потушено 25 пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила более 1321 гектаров. На тушении работали 679 человек и 131 единица техники.
В республике действует особый противопожарный режим. В Баргузинском районе
действует режим ЧС.