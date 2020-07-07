В Бурятии горит более 1200 гектаров тайги

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Тайга горит в Бурятии на общей площади 1251 гектар, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По информации ведомства, на утро вторника продолжается работа по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Также в труднодоступной горной местности Муйского и Курумканского районов под наблюдением программы космического мониторинга находятся семь термоточек. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.