https://ria.ru/20200707/1573985504.html
Жителям двух префектур в Японии рекомендовали эвакуироваться
Эвакуация из-за возросшей опасности оползней на фоне продолжающихся ливней рекомендована 350 тысячам жителей в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:19
2020-07-07T05:19
эхимэ
хонсю (остров)
мацуяма
япония
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573965238.html
эхимэ
хонсю (остров)
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япония
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_0:102:3288:1952_1400x0_80_0_0_50520c354e16c3a181179769b6166bae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эхимэ, хонсю (остров), мацуяма, япония, в мире