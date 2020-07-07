Жителям двух префектур в Японии рекомендовали эвакуироваться

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 50 человек, три человека находятся в критическом состоянии, 11 человек числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.