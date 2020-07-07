В Бурятии за сутки выявили более 40 случаев COVID-19

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 07.07.2020 зарегистрировано 3219 (+44) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1810", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в стационарах находятся 444 больных, в том числе 20 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 397 пациентов. В реанимации находятся 16 человек, в том числе на ИВЛ восемь пациентов.