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Распространение нового коронавируса
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В Бурятии за сутки выявили более 40 случаев COVID-19
За сутки в Бурятии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 3219 случаев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
республика бурятия
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, республика бурятия

В Бурятии за сутки выявили более 40 случаев COVID-19

05:17 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонтейнеры с биоматериалом
Контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Контейнеры с биоматериалом . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 3219 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 07.07.2020 зарегистрировано 3219 (+44) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1810", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находятся 444 больных, в том числе 20 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 397 пациентов. В реанимации находятся 16 человек, в том числе на ИВЛ восемь пациентов.
С момента начала пандемии вылечились 2354 человека, умерли 24 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Республика Бурятия
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