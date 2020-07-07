https://ria.ru/20200707/1573985449.html
Участник тестирования вакцины от COVID-19 признался, что "подустал"
Один из добровольцев, которые в РФ на себе тестируют новую вакцину от коронавируса, признался, что "подустал" от двухнедельной изоляции. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:15
2020-07-07T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
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https://ria.ru/20200706/1573928192.html
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РИА Новости
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Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
2020-07-07T05:15
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, россия
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Один из добровольцев, которые в РФ
на себе тестируют новую вакцину от коронавируса
, признался, что "подустал" от двухнедельной изоляции.
"Да, мы подустали, но ничего страшного", - ответил один из добровольцев на вопрос врача во время обхода, видео с которым предоставило Минобороны РФ.
Как рассказала заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина, добровольцы чувствуют себя хорошо и жалоб не предъявляют. По словам врача, накануне у них взяли кровь, чтобы "посмотреть, как работает иммунитет".
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
Добровольцы находятся под наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, которые ранее уже тестировали лекарственные препараты. Специалисты ежедневные осматривают и опрашивают добровольцев, измеряют давление, пульс, температуру, проводятся аускультация и осмотр места введения препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.