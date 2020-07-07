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Участник тестирования вакцины от COVID-19 признался, что "подустал"
Один из добровольцев, которые в РФ на себе тестируют новую вакцину от коронавируса, признался, что "подустал" от двухнедельной изоляции. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
2020-07-07T05:15
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коронавирус в россии, россия

Участник тестирования вакцины от COVID-19 признался, что "подустал"

05:15 07.07.2020 (обновлено: 09:07 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Один из добровольцев, которые в РФ на себе тестируют новую вакцину от коронавируса, признался, что "подустал" от двухнедельной изоляции.
"Да, мы подустали, но ничего страшного", - ответил один из добровольцев на вопрос врача во время обхода, видео с которым предоставило Минобороны РФ.
Как рассказала заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина, добровольцы чувствуют себя хорошо и жалоб не предъявляют. По словам врача, накануне у них взяли кровь, чтобы "посмотреть, как работает иммунитет".
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
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Добровольцы находятся под наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, которые ранее уже тестировали лекарственные препараты. Специалисты ежедневные осматривают и опрашивают добровольцев, измеряют давление, пульс, температуру, проводятся аускультация и осмотр места введения препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссия
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