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https://ria.ru/20200707/1573985420.html
Участники испытания вакцины от COVID-19 рассказали о времяпрепровождении
Российский военный врач Станислав, который стал одним из добровольцев, тестирующих на себе вакцину от коронавируса, рассказал, что в стационаре в основном занят РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия

Участники испытания вакцины от COVID-19 рассказали о времяпрепровождении

05:11 07.07.2020 (обновлено: 09:08 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российский военный врач Станислав, который стал одним из добровольцев, тестирующих на себе вакцину от коронавируса, рассказал, что в стационаре в основном занят чтением.
"Чувствую себя хорошо, самочувствие бодрое. Читаем, общаемся, занимаемся медицинской литературой, в общем все хорошо, проводим время нормально", - сказал Станислав, общаясь по видеосвязи со своей семьей.
В ответ на это сын военного врача показал машинку, а дочь прочитала по слогам отрывок из книги про тигров. Услышав чтение, Станислав поинтересовался у своей жены, нельзя ли отдать ребенка в школу уже в этом году, но та ответила, что по возрасту пока рано. После этого дочь показала врачу рисунок, на котором были изображены тигры, а также слепленных из пластилина животных.
Вакцина от коронавируса
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Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
Добровольцы находятся под наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, которые ранее уже тестировали лекарственные препараты. Специалисты ежедневные осматривают и опрашивают добровольцев, измеряют давление, пульс, температуру, проводятся аускультация и осмотр места введения препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссия
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