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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573985382.html
Военный решил испытать на себе вакцину от COVID-19 из-за отказа товарища
Военнослужащий по контракту Иван рассказал, что решил стать добровольцем и испытать на себе новую вакцину от коронавируса после того, как товарищ, с которым он... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:08
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Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
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коронавирус в россии, россия, ялта, севастополь

Военный решил испытать на себе вакцину от COVID-19 из-за отказа товарища

05:07 07.07.2020 (обновлено: 09:08 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Военнослужащий по контракту Иван рассказал, что решил стать добровольцем и испытать на себе новую вакцину от коронавируса после того, как товарищ, с которым он стоял в наряде, отказался от такого предложения.
"У меня такая история была, что я стоял в наряде, и с тем человеком, с которым я стоял в наряде, ему предложили. Но он засомневался и отказался. Я сразу согласился. Я не знал точных условий, знал, что нужно испытать вакцину. Я с радостью согласился, и никаких сомнений вообще не было", - сказал Иван, видео с которым предоставило Минобороны РФ.
Военный отметил, что для него большая честь испытывать вакцину, которую потом будут применять многие люди.
Он также рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя отсутствие изменений в организме в первые дни после введения вакцины настораживало его.
"После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается", - добавил Иван.
Другой доброволец, военный врач из Севастополя Станислав охарактеризовал свое самочувствие как "отличное".
"Чувствую себя замечательно, температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям", - сказал Станислав.
Он рассказал, что за время в стационаре успел соскучиться по семье и работе. Военный врач пообещал, что первым делом после исследования вакцины обнимет жену и детей, а также, как и обещал дочери, отвезет всех в зоопарк в Ялту.
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Жена Станислава Яна рассказала, что ее муж был так уверен в том, что должен испытать на себе вакцину, что ей ничего не оставалось, кроме как принять это решение и поддержать его.
"Я вообще когда его провожаю в любую командировку, у меня возникает грусть, потому что если от одного целого оторвать половину, это будет уже не одно целое… Но вера в то, что все будет хорошо и благополучно это все разрешится, была, и она подкрепляет и дает силы", - отметила Яна.
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
Добровольцы находятся под наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, которые ранее уже тестировали лекарственные препараты. Специалисты ежедневные осматривают и опрашивают добровольцев, измеряют давление, пульс, температуру, проводятся аускультация и осмотр места введения препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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