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Новое оборудование закупили для пожарной части в сирийском Дейр-эз-Зоре
Новые пожарные автомобили и оборудование закупили для пожарной части в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии на замену технике, которая была серьезно повреждена... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:02
война в сирии
хомс (город)
ирак
сирия
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война в сирии, хомс (город), ирак, сирия

Новое оборудование закупили для пожарной части в сирийском Дейр-эз-Зоре

05:02 07.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг
Сирийский флаг
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сирийский флаг. Архивное фото
ДЭЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 7 июл - РИА Новости. Новые пожарные автомобили и оборудование закупили для пожарной части в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии на замену технике, которая была серьезно повреждена во время войны, кроме того, местные власти также начали ремонт пожарного депо, а его сотрудники приступили к регулярным тренировкам.
"Подразделение получило 10 новых машин, современную экипировку. Пожарную станцию после войны оснастили по последнему слову техники", - рассказал журналистам начальник пожарной службы Дэйр-эз-Зора Ахмад Сафи.
Во время войны имеющаяся техника была серьезно повреждена и изношена, так как тушить возгорания сотрудникам местной пожарной охраны приходилось ежедневно. "Во время войны мы тушили возгорания от взрывов, выезжали каждый день. Боевики уничтожили все мосты через Евфрат. А на том берегу тоже есть населенные пункты, и добираться туда было большой проблемой. Мы работали под обстрелами 24 часа в сутки", - отметил Сафи.
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Многих сотрудников пожарной части за героизм, проявленный при тушении пожаров во время войны, отметили наградами. "Российские военные наградили меня за совместную работу. Ваши ребята поддерживают здесь мир. Мы также работаем на благо родного города. А значит, у нас одно общее дело", - рассказал сотрудник пожарной части Рияд Мугир.
Теперь, когда город освобожден от боевиков, у местных пожарных стало гораздо меньше работы и появилось больше времени, чтобы освоить новую технику и проводить тренировки, чтобы подготовиться к пожароопасному сезону - сейчас в Дэйр-эз-Зоре ежедневно температура воздуха превышает 40 градусов, из-за чего в городе и пригороде начинают гореть поля.
Сирийская армия при поддержке союзных сил осенью 2017 года освободила город Дейр-эз-Зор и окрестные поселения к востоку, вдоль реки Евфрат до пограничного с Ираком города Аль-Букемаль. В 2018 году армия зачистила от террористов пустыню на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и востоке Хомса, тем самым выполнив задачу по обеспечению безопасности государственных трасс, связывающих Сирию и Ирак.
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