Праздник в День ВМФ во Владивостоке отменили, но парад кораблей состоится

Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ

Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ

Ранее парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.