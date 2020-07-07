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Праздник в День ВМФ во Владивостоке отменили, но парад кораблей состоится
Военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ во Владивостоке в этом году не состоится, а парад кораблей пройдет в бухте Золотой Рог, сообщил журналистам начальник РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:30
николай воскресенский (флот)
тихоокеанский флот вмф россии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, приморский край, общество

Праздник в День ВМФ во Владивостоке отменили, но парад кораблей состоится

04:29 07.07.2020 (обновлено: 04:30 07.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфКорвет "Совершенный" Военно-Морского Флота РФ
Корвет Совершенный Военно-Морского Флота РФ
© РИА Новости / Александр Вильф
Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ во Владивостоке в этом году не состоится, а парад кораблей пройдет в бухте Золотой Рог, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются. Такое решение командованием флота принято исходя из того, что в столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведение массовых мероприятий", - сообщил Воскресенский.
Малый ракетный корабль проекта 1234 Пассат и малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
30 июня, 11:57
Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ
Парад кораблей ТОФ в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в этом году пройдет в акватории бухты Золотой Рог - парадный строй кораблей будет сформирован вдоль судоходного фарватера в районе набережной Цесаревича.
Ранее парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодно во Владивостоке в День ВМФ проходило театрализованное представление с участием Нептуна и его свиты, показом исторических эпизодов, военные демонстрировали возможности техники и рукопашный бой, в акватории Амурского залива проводились показательные маневры кораблей.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокПриморский крайОбщество
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