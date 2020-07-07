Праздник в День ВМФ во Владивостоке отменили, но парад кораблей состоится

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ во Владивостоке в этом году не состоится, а парад кораблей пройдет в бухте Золотой Рог, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются. Такое решение командованием флота принято исходя из того, что в столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведение массовых мероприятий", - сообщил Воскресенский.
Парад кораблей ТОФ в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в этом году пройдет в акватории бухты Золотой Рог - парадный строй кораблей будет сформирован вдоль судоходного фарватера в районе набережной Цесаревича.
Ранее парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодно во Владивостоке в День ВМФ проходило театрализованное представление с участием Нептуна и его свиты, показом исторических эпизодов, военные демонстрировали возможности техники и рукопашный бой, в акватории Амурского залива проводились показательные маневры кораблей.