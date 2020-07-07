В Пекине за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19

С 11 июня в Пекине в общей сложности было выявлено 335 случаев заражения COVID-19, в больницах остаются 320 человек, 15 пациентов уже выписаны. Под наблюдением врачей также находится 31 бессимптомный носитель инфекции.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.