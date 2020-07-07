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https://ria.ru/20200707/1573985139.html
В Пекине за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19
Впервые с 11 июня после новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке Пекина в городе не выявлено за сутки новых случаев заражения, следует из РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, пекин

В Пекине за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19

04:27 07.07.2020 (обновлено: 04:59 07.07.2020)
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади". Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Впервые с 11 июня после новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке Пекина в городе не выявлено за сутки новых случаев заражения, следует из сообщения городского комитета здравоохранения.
Отмечается, что за минувшие сутки не было ни одного случая подтверждения коронавирусной инфекции, выявлен один бессимптомный носитель.
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С 11 июня в Пекине в общей сложности было выявлено 335 случаев заражения COVID-19, в больницах остаются 320 человек, 15 пациентов уже выписаны. Под наблюдением врачей также находится 31 бессимптомный носитель инфекции.
Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пекин
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