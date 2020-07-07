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В Приморье стартовал пилотный проект по чипированию скота
Пилотный проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли "Регагро" стартовал в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:23
александр костенко
михайловский район
уссурийск
общество
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михайловский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр костенко, михайловский район, уссурийск, общество

В Приморье стартовал пилотный проект по чипированию скота

04:23 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова
Корова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Корова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Пилотный проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли "Регагро" стартовал в Приморье, сообщает правительство региона.
Основная цель проекта - обеспечение противоэпизоотической и продовольственной безопасности агропромышленного комплекса. Проект реализуется в городе Уссурийске и Михайловском районе. Власти отмечают, что с помощью "Регагро" на государственный учет уже поставлено трехмиллионное поголовье скота в 20 субъектах России.
"Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном – родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота", – цитируется в сообщении информация государственной ветеринарной инспекции региона.
Автоматизация значительно облегчает работу: мобильное приложение ветеринара позволяет регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия, говорится в сообщении.
"Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятиях", – цитируются в сообщении слова специалистов.
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По информации заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, которая приводится в сообщении, цифровизация ветеринарной отрасли и агропромышленного комплекса обеспечит получение качественной и безопасной сельхозпродукции.
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Александр КостенкоМихайловский районУссурийскОбщество
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