В Приморье стартовал пилотный проект по чипированию скота

"Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном – родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота", – цитируется в сообщении информация государственной ветеринарной инспекции региона.

Автоматизация значительно облегчает работу: мобильное приложение ветеринара позволяет регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия, говорится в сообщении.