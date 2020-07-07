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Осенняя встреча Всемирного банка и МВФ будет виртуальной из-за COVID-19
Осенняя встреча Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате, передает агентство... РИА Новости, 07.07.2020
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Осенняя встреча Всемирного банка и МВФ будет виртуальной из-за COVID-19

04:21 07.07.2020 (обновлено: 04:22 07.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Осенняя встреча Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, направленное руководству банка.
"Всемирный банк и Международный валютный фонд проведут свои ежегодные осенние встречи онлайн в октябре из-за новой пандемии коронавируса, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс", - сообщило агентство.
Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка из-за коронавируса также прошла в онлайн-формате.
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