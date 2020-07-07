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Осенняя встреча Всемирного банка и МВФ будет виртуальной из-за COVID-19
Осенняя встреча Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате, передает агентство... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:21
2020-07-07T04:22
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