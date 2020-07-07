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Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:17
австралия
мельбурн
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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австралия, мельбурн, в мире

Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

04:17 07.07.2020
10522
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
Как рассказали родственники 80-летней женщины, ее застали без сознания в постели рядом с кошкой, медики обнаружили в ее организме бактерию pasteurella multocida, которая вызывает бактериальный менингит.
Пенсионерка провела в коме девять дней, после этого ее отключили от системы жизнеобеспечения.
Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон заявила, что хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. При этом те, у кого есть нарушения иммунной системы, вовсе должны избегать этих питомцев, предупредила она.
Бактериальный менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное бактериальной инфекцией.
Пациент
24 ноября 2019, 05:38
Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака
9129139343
Обсудить 8
АвстралияМельбурнВ мире
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