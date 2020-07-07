https://ria.ru/20200707/1573984962.html
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:17
2020-07-07T04:17
австралия
мельбурн
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, мельбурн, в мире
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Жительница австралийского
города Мельбурн
умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun
.
Как рассказали родственники 80-летней женщины, ее застали без сознания в постели рядом с кошкой, медики обнаружили в ее организме бактерию pasteurella multocida, которая вызывает бактериальный менингит.
Пенсионерка провела в коме девять дней, после этого ее отключили от системы жизнеобеспечения.
Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон заявила, что хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. При этом те, у кого есть нарушения иммунной системы, вовсе должны избегать этих питомцев, предупредила она.
Бактериальный менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное бактериальной инфекцией.