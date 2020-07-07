Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Жительница Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun

Как рассказали родственники 80-летней женщины, ее застали без сознания в постели рядом с кошкой, медики обнаружили в ее организме бактерию pasteurella multocida, которая вызывает бактериальный менингит.

Пенсионерка провела в коме девять дней, после этого ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон заявила, что хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. При этом те, у кого есть нарушения иммунной системы, вовсе должны избегать этих питомцев, предупредила она.