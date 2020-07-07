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В Мексике за сутки выявили 4,9 тысяч случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 902 и составляет 261 750, от осложнений... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:14
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воз, франция, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 4,9 тысяч случаев COVID-19

04:14 07.07.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 902 и составляет 261 750, от осложнений заболевания скончались еще 480 человек, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.
"На 6 июля 2020 года подтверждены 261 750 случаев COVID-19. Выздоровели 159 657 человек, подтверждены 31 119 летальных случаев", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
За сутки подтверждены 4902 случая заражения новым коронавирусом и 480 летальных случаев. Мексика по количеству смертей обошла Францию и теперь занимает пятое место в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗФранцияМексикаВ мире
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