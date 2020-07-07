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Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL
Верховный суд США отклонил ходатайство администрации США и разработчика проекта TC Energy с просьбой отменить решение суда низшей инстанции, блокирующее... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:20
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353
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keystone, дональд трамп, монтана, вашингтон (город), сша, в мире

Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL

03:33 07.07.2020 (обновлено: 09:20 07.07.2020)
16125
© AP Photo / Nati HarnikТабличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
Табличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
© AP Photo / Nati Harnik
Табличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Верховный суд США отклонил ходатайство администрации США и разработчика проекта TC Energy с просьбой отменить решение суда низшей инстанции, блокирующее строительство трубопровода Keystone XL, следует из опубликованных документов суда.
В апреле окружной суд Монтаны заблокировал ранее выданное инженерному корпусу американской армии разрешение, позволяющее новым трубопроводам пересекать водоемы. Это стало новым ударом по проекту строительства нефтепровода Keystone XL, который поддерживает администрация президента Дональда Трампа.
Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США. Архивное фото
31 июля 2018, 01:10
Госдеп одобрил маршрут нефтепровода Keystone
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
Решение Верховного суда США стало еще одной неприятной новостью для Трампа: в понедельник федеральный суд в Вашингтоне постановил закрыть крупный нефтепровод Dakota Access по иску индейских племен.
Решение столичного суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне компания Dominion Energy с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода АСP на фоне многочисленных исков и неопределенности с ценами и регулированием. Минэнерго обвинило в закрытии проекта "экологическое лобби".
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KeystoneДональд ТрампМонтанаВашингтон (город)СШАВ мире
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