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Дожди в июне принесли во Владивосток почти 2,5 месячной нормы осадков
Почти 2,5 месячной нормы осадков в июне выпало во Владивостоке, в районах Приморья – более двух месячных норм, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:32
примгидромет
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примгидромет, владивосток, общество

Дожди в июне принесли во Владивосток почти 2,5 месячной нормы осадков

03:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
© РИА Новости / Виталий Аньков
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Почти 2,5 месячной нормы осадков в июне выпало во Владивостоке, в районах Приморья – более двух месячных норм, сообщает Примгидромет.
"Июнь-2020 оказался в Приморье очень влажным, с обычным распределением температуры на значительной территории и более теплым на юге края ... Осадков за месяц повсеместно выпало больше климатической нормы. Количество выпавших осадков в июне - 135–185 мм, на юго-востоке края 102–121 мм, что составило 120–198% от нормы. На значительной территории края количество выпавшего дождя достигло 190–233 мм — более 2-х месячных норм (во Владивостоке 281 мм – 249%)", - говорится в сообщении.
Во Владивостоке днем 26 июня выпало 109 миллиметров дождя, такое количество является максимальным с 1936 года, отмечают синоптики.
После ливней 26 июня во Владивостоке затопило улицы, в районах Приморья подтопило и размыло дороги, на утро 29 июня был ограничен или отсутствовал проезд на 11 участках. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Кавалеровского и Чугуевского районов. Сейчас проезд открыт почти везде.
Подтопления в Приморском крае
29 июня, 04:21
Уровень воды в реках в Приморье поднялся на 1,7 метра из-за ливней
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