Дожди в июне принесли во Владивосток почти 2,5 месячной нормы осадков

"Июнь-2020 оказался в Приморье очень влажным, с обычным распределением температуры на значительной территории и более теплым на юге края ... Осадков за месяц повсеместно выпало больше климатической нормы. Количество выпавших осадков в июне - 135–185 мм, на юго-востоке края 102–121 мм, что составило 120–198% от нормы. На значительной территории края количество выпавшего дождя достигло 190–233 мм — более 2-х месячных норм (во Владивостоке 281 мм – 249%)", - говорится в сообщении.