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https://ria.ru/20200707/1573984578.html
Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:17
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коронавирус в россии, россия

Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

03:28 07.07.2020 (обновлено: 04:17 07.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня.
Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.
Незначительная поствакцинальная реакция, проявившаяся у добровольцев, ничем не отличались от реакций на другие вакцины – покраснение кожи в месте инъекции, у кого-то головная боль, у кого-то повышение температуры, першение в горле, боли в суставах, сообщила ученый. Степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому вмешательства со стороны врачей не потребовалось, все реакции были купированы в течение суток.
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"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают", - добавила Смолярчук.

Выписка добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля, сообщила она.
По словам Смолярчук, данная вакцина при условии эффективности и безопасности может быть использована не только в России, но и за рубежом. Вакцина создана путем биотехнологического процесса, поэтому не может вызвать заболевание при вакцинации, так как в организм человека не вводится сам вирус ни в живом, ни в инактивированном состоянии, подчеркнула эксперт.
В настоящее время параллельно также проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи, тестированием этой вакцины совместно с этим центром занимается Министерство обороны, которое уже сообщало о хорошем самочувствии добровольцев после двух недель испытаний. Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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